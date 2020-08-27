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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

08:28 ص الخميس 27 أغسطس 2020
الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 5 ملايين و821 ألفا و819 حالة، وذلك عقب تسجيل 44 ألفا و109 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 179 ألفا و708 حالات، وذلك عقب تسجيل 1222 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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