"الصحة الهندية": تسجيل أكثر من 75 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

نيودلهي - (أ ش أ):

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 75 ألفا و760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و310 آلاف و235 حالة.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الخميس، أن عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 1023 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 60 ألفا و472 شخصا.

جدير بالذكر أن الهند أشد دول آسيا تضررا بالفيروس، والثالثة على مستوى العالم بعد البرازيل والولايات المتحدة.