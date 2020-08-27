أوامر إجلاء لنصف مليون شخص في الولايات المتحدة بسبب الإعصار "لورا"
واشنطن - (د ب أ):
صدرت أوامر إجلاء لأكثر من 500 ألف شخص في مناطق من تكساس ولويزيانا، في ظل توقعات بوصول واحد من أقوى الأعاصير منذ عقود، إلى اليابسة ليل الأربعاء والساعات الأولى من صباح الخميس (بالتوقيت المحلي)، وسط دمار متوقع في ساحل الخليج الأمريكي.
وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في نيو أورليانز ولويزيانا خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "هذه الأرقام لا يمكن تخيلها .. أن تفكر في أن هناك جدارا من الماء بارتفاع أكثر من طابقين يأتي على الشاطئ هو أمر يصعب تصوره".
وأوضح أنه "لن يتم التعرف" على بعض الأحياء السكنية جراء تداعيات ذلك الإعصار.
وكان المركز الوطني للأعاصير قد أفاد الأربعاء بأن قوة لورا اشتدت ليصبح إعصارا من الفئة الرابعة بسرعة قصوى للرياح تصل إلى 240 كيلومترا في الساعة.
وقال حاكم لويزيانا جون بيل إدواردز مساء الأربعاء إن الأوضاع "تتجه للأسوأ سريعا .. ابقوا آمنين".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97619
عدد المصابين
-
67717
عدد المتعافين
-
5298
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24007276
عدد المصابين
-
16488622
عدد المتعافين
-
821594
عدد الوفيات
إعلان