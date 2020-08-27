استقالة المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي بعد فضيحة متعلقة بكورونا

دبلن - (د ب أ) :

قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، فيل هوجان، إنه استقال من منصبه.

وصرح هوجان للإذاعة الوطنية الأيرلندية: "لم انتهك أي قوانين .. لكن كان بإمكاني الالتزام بالإرشادات بشكل أفضل".

وأوضح أنه قرر الاستقالة ولم يتم إرغامه على ذلك من جانب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وكان بيتر باور مدير مكتب هوجان، قال في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الاستقالة جاءت بسبب تجاهله إجراءات القيود الأيرلندية الخاصة بفيروس كورونا.

وتعرض هوجان لانتقادات شديدة بسبب حضوره مأدبة عشاء في وطنه أيرلندا الأسبوع الماضي انتهكت قواعد الوقاية من فيروس كورونا في البلاد.

وازداد الضغط في وقت سابق الأربعاء عندما قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إنه قدم "روايات متباينة" حول تحركاته.

وطلبت رئيسة المفوضية الأوروبية من هوجان تفسير سلوكه في أيرلندا.

يشار إلى أن المفوض التجاري هو أحد أهم المناصب في الاتحاد الأوروبي، وهو مسؤول عن التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية نيابة عن جميع دول التكتل الـ 27 مع الشركاء حول العالم.