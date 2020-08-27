داخلية حكومة الوفاق الليبية تتبرأ من الاعتداء على المتظاهرين في طرابلس

طرابلس - (د ب أ):

تبرأت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية من الاعتداء المسلح على المتظاهرين المناهضين للحكومة في طرابلس، وأكدت أنها رصدت "المجموعات المسلحة التي واجهت المتظاهرين بالأعيرة النارية وبالاختطاف".

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تابعت وزارة الداخلية واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ليلة البارحة الأربعاء من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي واستخدام الرشاشات والمدافع وكذلك خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قصرا والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين وتهديد الأمن والنظام العام".

وأضافت: "وفي هذا المقام، تؤكد وزارة الداخلية أنها رصدت تلك المجموعات المسلحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها وأنها مستعدة تمام الاستعداد لحماية المدنيين العزل من بطش مجموعة من الغوغاء الذين لا يمثلون أبطال عملية بركان الغضب الشرفاء ولا يحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المتظاهرين السلميين".

وتابعت: "تحذر وزارة الداخلية تلك المجموعات المسلحة من محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحرية بالمخالفة للقانون وأنها قد تضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين وإننا على ذلك لقادرون وفق واجباتنا الأخلاقية والوطنية والقانونية تجاه الشعب الليبي الكريم".

وكان شباب من "حراك الشعب" في طرابلس قد خرجوا مساء الأربعاء في مظاهرة احتجاجية لليوم الرابع على التوالي رغم قرار حظر التجول الكامل الذي فرضه المجلس الرئاسي.