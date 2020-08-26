مركز الأعاصير الأمريكي: "لورا" اشتد وأصبح إعصارًا من الدرجة الرابعة

وكالات

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، مساء الأربعاء أن إعصار "لورا" اشتد وأصبح من الدرجة الرابعة وقبل الأخيرة على مقياس "سافير-سيمبسون"، وفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وتوقع المركز أن يجتاح إعصار لورا البلاد قبالة سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا، وأن يصل إلى ٣٠ ميلاً في الداخل.

وبلغت يرعة رياح الإعصار نحو ٦١ كم/ساعة، ويتحرك في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 7.2 متر في الثانية.

وحذرت الأرصاد الجوية الأمريكية من خطورة "الأمواج العاتية الكارثية والرياح القوية والفيضانات" التي ستصاحب الإعصار لدى بلوغه سواحل تكساس ولويزيانا اليوم.

ويتوقع أن يفقد الإعصار معظم قوته بعد أن تضرب الأمطار الغزيرة الناجمة عنه اليابسة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن "لورا" قد يلحق أضرارًا كارثية محتملة، بالمناطق المهددة، فيما ألزمت سلطات تكساس ولويزيانا الأهالي بالإجلاء بسبب اقتراب الإعصار.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السكان في تكساس ولويزيانا وأركنساس على الاستماع إلى مسؤوليهم المحليين بينما تتجه العاصفة نحو ساحل خليج المكسيك، ثم تتحرك إلى الداخل.