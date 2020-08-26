أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

عائدات السياحة في تونس تتراجع بنسبة60 بالمئة حتى أغسطس

10:44 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
عائدات السياحة في تونس تتراجع بنسبة60 بالمئة حتى أغسطس

السياحة في تونس

تونس (د ب أ)

تراجعت عائدات قطاع السياحة في تونس حتى شهر أغسطس من العام الجاري بنسبة 60 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات نشرتها وكالة الأنباء التونسية اليوم الأربعاء.

ولم تتخط العائدات 3ر1 مليار دولار مقابل 3ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا الذي استوجب فترة إغلاق وتعطل حركة الملاحة الدولية بين شهري مارس ويونيو.

وقال وزير السياحة محمد علي التومي في وقت سابق من الشهر الجاري إن عدد السياح الوافدين على تونس عبر رحلات غير منتظمة معظمها من أوروبا، فاق 70 الف منذ إعادة فتح الحدود يوم 27 يونيو.

لكن القطاع المشغل لأكثر من 400 عامل بشكل مباشر، يواجه الآن وضعا أكثر تعقيدا مع تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا في عدة مناطق بالبلاد ضمن موجة ثانية من الوباء ووسط تحذيرات السفر الدولية للسياح.

وكانت تونس استقطبت أكثر من 9 ملايين سائح في 2019 وهو رقم لم تعرفه السياحة التونسية من قبل.

السياحة في تونس تونس جائحة كورونا

الخبر التالى:

تركيا: 1313إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:النيابة: 7 من متهمي "جريمة الفيرمونت" غادروا البلاد ونلاحقهم دوليا