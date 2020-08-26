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البرلمان اليوناني يصادق على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية مع مصر وإيطاليا

10:39 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
البرلمان اليوناني يصادق على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية مع مصر وإيطاليا

البرلمان اليوناني

أثينا (د ب أ)

أعلنت رئاسة البرلمان اليوناني مساء اليوم الأربعاء مصادقة البرلمان بالأغلبية على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية في المتوسط مع مصر وإيطاليا لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وبموجب هاتين الاتفاقيتين، تعترف الدول الثلاث بأن الجزر اليونانية لها جرف قاري ومنطقة اقتصادية.

في المقابل، ترى تركيا ان الجزر اليونانية حتى الكبيرة مثل كريت ورودس لها فقط مياه إقليمية، وهو ما أدى في الأسابيع الماضية إلى نشوب واحدة من أخطر الأزمات في البحر المتوسط منذ عقود.

وتجوب العديد من سفن البحرية التركية منذ مطلع الشهر الجاري في شرق المتوسط جنوبي جزيرتي كريت ورودس حيث ترافق هذه السفن سفينة تنقيب تركية في المنطقة محل النزاع.

وقد وضعت اليونان أسطولها البحري في حالة تأهب.

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