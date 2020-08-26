حزب الله: ما حدث في جنوب لبنان أمر مهم وحساس

وكالات

قل الأمين العام لحركة حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، إن ما حدث في جنوب لبنان أمس الثلاثاء يُعد أمرًا مهمًا وحساس، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية، حسبدا ذكرت رويترز.

وقال نصر الله في كلمة عبر قناة "المنار" التلفزيونية اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه المزيد ليقوله بخصوص الحادث في الوقت الحالي، لكنه يعتزم التعليق عليه لاحقًا، ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع لجماعة حزب الله في وقت مبكر يوم الأربعاء بعد إطلاق نار من لبنان صوب قواته.

وتفقد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مساء اليوم، المنطقة الشمالية العسكرية في أعقاب إطلاق نار على الحدود مع لبنان.

واستمع كوخافي، خلال زيارته، إلى استعراض عملياتي من القادة وأجرى تقييمًا للوضع لبحث التطورات الأخيرة في الجبهة الشمالية والاستعداد لسيناريوهات محتملة.

وبعد استعراض عملياتي، أثنى على القدرات العملياتية والاستخبارية للقوات في الميدان ومستوى جهوزيتها.

وأكد أن الجيش سيواصل الحفاظ على حالة استعداد كبيرة لضمان أمن السكان وسيادة دولة إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام حزب الله بإطلاق النار على قواتنا"، مؤكدًا أن جيش بلاده يسترد بقوة على أي اعتداء.

وقال إن "حزب الله يعرض الدولة اللبنانية إلى الخطر مرة أخرى بسبب عدوانتيه، وأنصحه بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة".