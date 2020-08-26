روسيا: إطلاق سراح 7 بحارة روس بعد احتجازهم في خليج غينيا
موسكو (د ب أ)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح سبعة بحارة روس تم احتجازهم في خليج غينيا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية : إنه "في 24 آب/أغسطس، ونتيجة الجهود المشتركة لدبلوماسيي سفارة روسيا في أبوجا، والسلطات الرسمية النيجيرية وممثل مالك السفينة، تم إطلاق سراح سبعة بحارة روس المختطفين من سفينة "كيوراساو تريدر" بتاريخ 17 يوليو خلال عملية سطو في خليج غينيا"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وأضافت الخارجية أن البحارة في الوقت الحالي موجودون في مقر القوات البحرية النيجيرية في بورت هاركورت، حيث عليهم الخضوع لفحص طبي قبل عودتهم إلى الوطن".
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