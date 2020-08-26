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رغم سريان الحظر الذي أعلنه السراج.. استمرار المظاهرات الليبية لليوم الرابع على التوالي

08:45 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
رغم سريان الحظر الذي أعلنه السراج.. استمرار المظاهرات الليبية لليوم الرابع على التوالي

المظاهرات الليبية

وكالات

دخلت الاحتجاجات الليبية في مدينة طرابلس، الخاضعة لسيطرة ما تسمى بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، يومها الرابع على التوالي، تنديدًا بالأوضاع المعيشية المتدهورة، وللمطالبة برحيل السراج والمجلس الرئاسي، حسبما ذكرت العربية.

وتحدى المتظاهرون حظر التجول الذي أعلنه السراج أمس لمدة 4 أيام، وخرجوا في احتجاجات عارمة ضد حكومته في معظم أنحاء المناطق التي يسيطر عليها.

من جانبه طالب "حراك 23 أغسطس" بالتحقيق مع قيادات بحكومة فايز السراج، بينهم وزير الداخلية فتحي باشاغا، في مجزرة غرغور وحرق مصرف الأمان.

وقال الحراك، في بيان له الأربعاء، إن الدعوة تأتي من مبدأ "القانون هو أساس تطبيق العدالة"، مشددا على ضرورة عدم تمكين المخربين والقتلة من الإفلات من العقاب.

واتهم الحراك السلطات القضائية والنائب العام بالإهمال في تطبيق القانون والسماح للمتورطين في هذه الجرائم بممارسة حياتهم الطبيعية وتولي مناصب قيادية.

المظاهرات الليبية انتفاضة طرابلس فايز السراج

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