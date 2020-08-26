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العراق: مقتل شخصين وإصابة ثالث بانفجار عبوة ناسفة شمالي تكريت

07:46 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
العراق: مقتل شخصين وإصابة ثالث بانفجار عبوة ناسفة شمالي تكريت

انفجار عبوة ناسفة - صورة ارشيفية

تكريت، العراق (د ب أ)

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، مساء اليوم الاربعاء، بمقتل شخصين وإصابة ثالث بانفجار عبوة ناسفة شمالي تكريت، 170كم شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين أن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم في سيارة تابعة لأحد المدنيين كانت تسير على أحد الطرق بالقرب من قرية السلام، 20 كم شمالي تكريت، مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخر بجروح بليغة".

وأضاف أن "قوة من الشرطة توجهت إلى محل الانفجار ونقلت جثتي القتيلين وهما شقيقان ووالدهما المصاب إلى مستشفى تكريت العام".

وماتزال المناطق المحصورة بيت تكريت مركز المحافظة ومدينة بيجي، 50 كم شمال تكريت، غير مستقرة أمنيا وغالبا ما تشهد حوادث تؤدي في معظمها الى وفيات بين عناصر القوات الأمنية أو المواطنين على حد سواء.

انفجار عبوة ناسفة العراق محافظة صلاح الدين

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