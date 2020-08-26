وساطة مفاوضات السلام بالسودان: حسم ملف دمج القوات في مسار دارفور
السودان - (أ ش أ)
أعلنت وساطة مفاوضات السلام السودانية من دولة جنوب السودان، أن وفدي الحكومة و"مسار دارفور"، حسموا قضية دمج القوات، ضمن ملف الترتيبات الأمنية.
وقال مقرر لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية الدكتور ضيو مطوك، في تصريح صحفي: "اليوم أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مسألة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور، وتم حسم قضية دمج القوات".
وأضاف مطوك "سينتقل النقاش إلى قضية القوى الوطنية في دارفور، وسيتم حسم هذا الأمر في الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن الوساطة مازالت متمسكة بالتوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى بعد غد".
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