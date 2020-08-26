ألمانيا: تمديد تسهيل قدوم العمالة من غرب البلقان

برلين (د ب أ)

قرر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء تمديد اللائحة الخاصة بتسهيل قدوم العمالة من دول غرب البلقان.

وتتيح هذه اللائحة لمواطني البانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية ومونتينجرو وصربيا، القدوم إلى ألمانيا للعمل بغض النظر عن مؤهلهم الرسمي.

وسيتم تعديل في تطبيق هذه اللائحة بحيث تسمح بقدوم ما يصل إلى 25 ألف شخص من هذه الفئة سنويا وكان الحد الاقصى السابق للقادمين من هذه الفئة يبلغ 15 ألف فقط .

من جانبه، قال هوبرتوس هايل، وزير العمل:" تمديد لائحة غرب البلقان لثلاثة أعوام، أمر جيد للاقتصاد الألماني، فهناك بعض القطاعات مثل قطاع البناء لا تزال مزدهرة وتحتاج إلى عمالة".

وكان من المفترض أن ينتهي العمل بهذه اللائحة في نهاية 2020.

ويعتمد حجم حصة هذه الفئة على عدد العمالة التي حصلت على وظائف عن طريق لائحة غرب البلقان في العام الماضي.

يذكر أن الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا تقوم بمراجعة ما إذا كانت هناك عمالة داخلية أو عمالة من مواطني دول الاتحاد الأوروبي، متوافرة للوظائف المعنية.

ويتعين حصول اللائحة الجديدة على موافقة مجلس الولايات لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع 2021.