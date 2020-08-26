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الكويت: تمديد الإقامات والزيارات التي ستنتهي نهاية أغسطس لمدة 3 أشهر

05:59 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
الكويت: تمديد الإقامات والزيارات التي ستنتهي نهاية أغسطس لمدة 3 أشهر

وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح

الكويت - (أ ش أ)

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قرارًا بتمديد الإقامات والزيارات التي ستنتهي نهاية أغسطس الجاري، لمدة 3 أشهر أخرى تلقائيًا اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، على أن تنتهي في جميع الأحوال في 30 نوفمبر القادم.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفاعلًا مع الحالات الإنسانية والاستثنائية للمقيمين العالقين.

وأضافت أن القرار يخص المقيمين العالقين المتواجدين داخل الكويت فقط من حاملي الإقامات (بكل أنواعها) ممن انتهت إقامتهم، وكذلك من دخلوا البلاد بموجب تأشيرات دخول، أو زيارات (بكل أنواعها) وانتهت مدة صلاحية تأشيرات الدخول الخاصة بهم.

وناشدت جميع الكفلاء وأصحاب العمل باستغلال هذه الفترة لتعديل أوضاع مكفوليهم، والعمل على استكمال إجراءات تجديد إقاماتهم العادية سواء عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، أو من خلال مراجعة إدارات شؤون الإقامة بمحافظات الكويت الست.

كما دعت جميع الزائرين إلى تنظيم إجراءات سفرهم، والحرص على مغادرة الكويت قبل انتهاء المهلة الوزارية المقررة في 30 نوفمبر القادم

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