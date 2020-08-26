الكويت: وزير الداخلية ينال ثقة "مجلس الأمة"

وكالات:

نال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح ثقة مجلس الأمة بأغلبية 35 نائباً، وموافقة 13 على طلب طرح الثقة، وذلك بعد جلسة مناقشة الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى الوزير الصالح.

وبدأ مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة، الأربعاء، مناقشة طلب طرح الثقة في الصالح على أن يتم التصويت على هذا الطلب بعد الانتهاء من المناقشة، وفق صحيفة "القبس".

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مستهل الجلسة إنه "في جلسة الثلاثاء الماضي وعلى إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى الصالح، تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزير".

وأضاف الغانم أنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة سيعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه واثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة.

بدورها قالت النائب صفاء الهاشم، في مداخلة لها بالجلسة معارضة لطلب طرح الثقة بوزير الداخلية: "الوزير أنس الصالح فتح قضايا، لم يستطيع أحداً قبله أن يفتحها". وأيد النائب عادل الدمخي "طرح الثقة» بوزير الداخلية: "الكل محاسب على الأداء، وفي دولة الدستور لا فرق بين الشيخ والمواطن"، مشيراً إلى أنه لم يوقع طلب طرح الثقة، حتى سماعه المستجوب والمُستجوب.

ورد وزير الداخلية أنس الصالح خلال مداخلته في الجلسة قائلاً: إن التجسس مرفوض شرعًا وقانونًا، ولا أحد يقبل بهذا العمل. وتابع: "لا أقبله على أسرتي، وبالتالي لن أقبله على الكويتيين، وتم اتخاذ قرار بإحالة القيادي المعني إلى النيابة".

من جانبه أكد وزير المالية براك الشيتان أنه قام بتطبيق القانون بشأن "الصندوق الماليزي". وقال الشيتان: "كوزير للمالية طبقت القانون"، مؤكداً أن "وحدة التحريات المالية هي من اتخذت قرار احالة الصندوق الماليزي للنيابة العامة"، بحسب "القبس" الكويتية.

وكان مجلس الأمة ناقش الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى وزير الداخلية في جلسة 18 أغسطس الجاري، وعقب المناقشة قدم 10 نواب طلباً بطرح الثقة بالوزير.