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السودان: منسوب النيل الأزرق يسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 100 عام

02:17 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
السودان: منسوب النيل الأزرق يسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 100 عام

وزير الري السوداني ياسر عباس

وكالات:

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الأربعاء، إن منسوب النيل الأزرق بالخرطوم سجّل أعلى مستوى له منذ أكثر من 100 عام، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان "سونا".

وفي وقت سبق الأربعاء، صرّح خبير المياه عباس شراقى، لقناة "روسيا اليوم" بأن منسوب المياه في النيل الأزرق بلغ أعلى مستوى بسبب الأمطار الموسمية التي يشهدها السودان.

وقال إن زيادة منسوب مياه النيل الأزرق إلى أعلى مستوياته، يُمثل ارتفاعًا تاريخيًا لمنسوب النيل الأزرق في الخرطوم.

وأوضح الخبير أن معظم الولايات السودانية تشهد نوعين من الفيضانات والسيول خلال موسم الأمطار في شهري يوليو وسبتمبر.

وسجل النيل الأزرق، أمس الثلاثاء، أعلى مستوى له بالخرطوم منذ أكثر من قرن، بوصوله إلى 17.32.

ياسر عباس منسوب النيل الأزرق الخرطوم

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