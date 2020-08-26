أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

نيوزيلندا: منفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش لن يتحدث خلال محاكمته

01:26 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
نيوزيلندا: منفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش لن يتحدث خلال محاكمته

برينتون تارانت في المحكمة في كرايست تشيرش بتاريخ

ويلينغتون- (أ ف ب):

أعلن منفذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، الأربعاء، أنه لن يتحدث أثناء محاكمته التي روى خلالها ناجون من الاعتداء شهادات مروعة عن وقائع المجزرة.

وأقر المهاجم اليميني المتطرف برنتون تارانت الذي رفض أن يكون لديه محامون الشهر الماضي، بذنبه بتهم ارتكاب 51 عملية قتل و40 محاولة قتل وتهمة الإرهاب خلال هجومه على مسجدي النور ولينوود في 15 آذار/مارس 2019 في كرايست تشيرش.

ويحق للمتهمين بالتحدث أثناء محاكمتهم وكان كثر ينتظرون أن يستفيد هذا الشاب البالغ 29 عاماً والذي يؤمن بتفوّق العرق الأبيض، ليدافع عن أفكاره المتطرفة، إلى درجة أنه فُرضت تدابير صارمة على التغطية الإعلامية للحدث بهدف عدم تقديم منبر للمهاجم.

لكن عندما سأله القاضي كاميرون ماندر الأربعاء إذا ما كان ينوي التحدث، بعد أن أصغى بصمت خلال ثلاثة أيام إلى غضب الناجين وأفراد عائلات الضحايا، أجاب تارانت أنه لن يتحدث شخصياً في المحكمة.

إلا أن محامياً تعيّنه المحكمة سيلقي كلمة مقتضبة باسم تارانت الخميس قبل أن تعلن المحكمة العقوبة.

ويتوقع عدد من الخبراء القانونيين أن يكون الأسترالي أول شخص يُحكم عليه بالسجن المؤبد من دون احتمال الافراج المشروط.

هذا المحتوى من

نيوزيلندا برنتون تارانت

الخبر التالى:

إيران ترحب برفض تفعيل "سناب باك" ضدها: التنمر غير القانوني يعزل أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تحذر من زيادة إصابات كورونا لهذا السبب