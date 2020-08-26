وزير الداخلية الفرنسي يدافع عن حق النساء في تعرية صدورهن على الشاطئ

باريس- (بي بي سي):

أبدى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين انزعاجه من سلوك رجال شرطة تجاه مجموعة من النساء أثناء جولة لهم بشاطيء سانت ماري على البحر المتوسط .

و كان ثلاثة ضباط شرطة طلبوا من مجموعة من النساء تغطية صدوروهن بعد شكوى تقدمت بها عائلة ضد النساء عاريات الصدر باعتباره سلوكا غير مناسب لوجود أطفال على الشاطيء.

وقوبل طلب رجال الشرطة من النساء بغضب شديد، وغرد الوزير دارمانين، لرفض ذلك السلوك، قائلا: "الحرية سلعة ثمينة"، وأضاف أنه من الخطأ أن يُطلب من النساء التستر بهذه الطريقة.

والعُري شبه الكامل على الشواطيء الفرنسية أمر قانوني و مسموح به لكن يمكن للسلطات المحلية حظر هذه الظاهرة عبر التوجيه والإرشادات.