أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

وزير الداخلية الفرنسي يدافع عن حق النساء في تعرية صدورهن على الشاطئ

01:08 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
وزير الداخلية الفرنسي يدافع عن حق النساء في تعرية صدورهن على الشاطئ

وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين

باريس- (بي بي سي):

أبدى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين انزعاجه من سلوك رجال شرطة تجاه مجموعة من النساء أثناء جولة لهم بشاطيء سانت ماري على البحر المتوسط .

و كان ثلاثة ضباط شرطة طلبوا من مجموعة من النساء تغطية صدوروهن بعد شكوى تقدمت بها عائلة ضد النساء عاريات الصدر باعتباره سلوكا غير مناسب لوجود أطفال على الشاطيء.

وقوبل طلب رجال الشرطة من النساء بغضب شديد، وغرد الوزير دارمانين، لرفض ذلك السلوك، قائلا: "الحرية سلعة ثمينة"، وأضاف أنه من الخطأ أن يُطلب من النساء التستر بهذه الطريقة.

والعُري شبه الكامل على الشواطيء الفرنسية أمر قانوني و مسموح به لكن يمكن للسلطات المحلية حظر هذه الظاهرة عبر التوجيه والإرشادات.

هذا المحتوى من

جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي حق النساء

الخبر التالى:

نيوزيلندا: منفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش لن يتحدث خلال محاكمته

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تحذر من زيادة إصابات كورونا لهذا السبب