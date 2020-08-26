رئيس كوريا الجنوبية يطالب باتخاذ إجراء صارم ضد إضراب الأطباء

سول- (د ب أ):

دعا رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن إلى اتخاذ إجراء صارم، طبقا للقانون ضد إضراب الأطباء هذا الأسبوع، الذين يحتجون على الاصلاحات الحكومية لنظام الرعاية الصحية ، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وقال كانج مين سيوك، المتحدث باسم مون اليوم الأربعاء إن الرئيس أمر أيضا بمنع وجود فراغ في الخدمة الطبية ومواصلة المفاوضات مع المجتمع الطبي، مع تعزيز إدارة الطوارئ .

وأمرت الحكومة حتى الآن الأطباء المناوبين والمقيمين في منطقة العاصمة سول بالعودة إلى عملهم، حيث تواجه البلاد موجة جديدة من وباء فيروس كورونا.

وكانت الرابطة الطبية الكورية ، التي تمثل معظم الأطباء في القطاع الخاص، قد بدأت اليوم الأربعاء إضرابها الذي يستمر ثلاثة أيام.

وبدأت أيضا رابطة الأطباء المناوبين والمقيمين الكورية الجنوبية ، التي كانت قد أضربت عن العمل أيضا في 7 و14أغسطس الجاري، إضرابا يوم الجمعة الماضي، لأجل غير مسمى.