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هيومن رايتس ووتش: الأمن اللبناني استعمل قوة فتاكة ومفرطة ضد المتظاهرين

12:08 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
هيومن رايتس ووتش: الأمن اللبناني استعمل قوة فتاكة ومفرطة ضد المتظاهرين

احتجاجات لبنان - أرشيفية

بيروت- (بي بي سي):

قالت "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، إنّ القوات الأمنية اللبنانية ستعملت قوّة مفرطة، وفي بعض الأحيان فتّاكة، ضدّ متظاهرين سلميين بأغلبهم في وسط بيروت في 8 أغسطس، فتسبّب بمئات الإصابات.

وقالت المنظمة الدولية الحقوقية في تقرير إن القوات الأمنية أطلقت الذخيرة الحية، والكريات المعدنية، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، على أشخاص منهم موظفون طبيون، كما أطلقت كميات مفرطة من الغاز المسيل للدموع، بما في ذلك على محطات الإسعافات الأولية.

واتهمت المنظمة الأمن بتصويب عدة قنابل غاز مسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين، فأصابت بعضهم في الرأس والعنق.​

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