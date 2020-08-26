صحافة إسرائيل ترصد تداعيات "جريمة الفيرمونت".. وتشيغل قمر تجسس

كتب - محمد إبراهيم:

اهتمت الصحف الإسرائيلية الصادرة الأربعاء بعدد من القضايا العامة والخاصة، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي أو الصعيد الداخلي الإسرائيلي.

وأبرز تقرير صحفي تداعيات قضية فندق الفيرمونت في القاهرة، وتحدثت تقارير أخرى عن تولي هيئة الاستخبارات مسؤولية تشغيل القمر الصناعي أوفيك 16، بينما عادت نسب المرضى بسبب وباء كورونا إلى الارتفاع من جديد.

قضية الفيرمونت

عرضت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها عبر موقعها الالكتروني تفاصيل "جريمة الفيرمونت" في القاهرة، راصدة تداعيات هذه القضية على المجتمع المصري، ومطالبة بعض من جماعات حقوق الإنسان والمرأة بضرورة محاكمة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة.

ورصدت الصحيفة الإسرائيلية ما كتبه الكثير من النشطاء عبر مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، موضحة أن تداعيات جريمة الفيرمونت تأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالب بضرورة محاسبة المتحرشين في المجتمع المصري، وهي المطالب التي تفاعلت معها الدولة ومؤسساتها ممن طالبوا بضرورة محاسبة اي متحرش بعقوبات رادعة.

ونبهت الصحيفة إلى الدور الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في هذا الصدد، مشيرة إلى حساب Assault Police عبر الانستجرام، وهو الحساب الذي يتبعه قرابة الــ 185 ألف متابع ويتفاعل معه الكثير من المصريين والذي تحدث عن قضايا التحرش ضد الكثير من الفتيات، وأهتم بقضية فتاة الفيرمونت بصورة واضحة، وساهم في إصدار قرار من النائب العام بمعاقبة المتهمين في هذه القضية .

“أوفيك 16”

ومن صحيفة يديعوت أحرونوت إلى صحيفة إسرائيل اليوم التي أشارت إلى إن هيئة الاستخبارات العسكرية ستتسلم قريبًا المسؤولية عن القمر الاصطناعي الجديد لأغراض التجسس "أوفيك 16"، وذلك بعد أن يصبح عملياتيًا.

وأضاف المصدر إنه ومع اكتمال عملية الاختبارات في الفضاء التي ستتضمن صلابته وقوته على مر السنين، ستنتقل مسؤولية تشغيله إلى وحدة الاستخبارات الجغرافية – المكانية "9900" التابعة للجيش الإسرائيلي.

كورونا

وإلى صحيفة هاآرتس التي أجرت حوارا مع منسق مكافحة الكورونا البروفيسور روني غامزو ، الذي أعرب عن قلقه إزاء الوتيرة العالية لانتشار العدوى في التجمعات السكنية العربية واصفا الوضع في بعضها ب"الكارثي."

وخص بالذكر بعض من المدن العربي مثل مدينة أم الفحم ورهط والطيرة وكفر قاسم وسخنين والناصرة. ودعا غامزو القيادات السياسية والدينية للمجتمع العربي في إسرائيل إلى التدخل بغية المساعدة على منع تفشي الوباء.

وأشارت الصحيفة إلى تسجيل تسع حالات وفاة من جراء العدوى منذ منتصف الليلة الماضية لترتفع الحصيلة الى ثمانمائة وثمان وخمسين.

وتشير معطيات صادرة عن وزارة الصحة مساء أمس الثلاثاء الى تشخيص نحو ألف وتسعمئة إصابة جديدة منذ أمس ليبلغ إجمالي عدد الحالات المرضية النشطة أكثر من واحد وعشرين ألفا وخمسمائة وخمسين.

وقالت الصحيفة إن بينهم أربعمائة وثلاثون مصابا توصف حالتهم خطيرة يخضع مئة وواحد وعشرون منهم أجهزة تنفس اصطناعي.