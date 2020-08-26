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روسيا تسجل 115 وفاة و 4676 إصابة جديدة بكورونا

11:51 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
روسيا تسجل 115 وفاة و 4676 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء تسجيل 4676 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 16683 حالة، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 970865 شخصا.

وتعافى 6403 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 786150 شخصا.

فيروس كورونا كوفيد 19 روسيا

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