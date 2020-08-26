دعوات لإضراب في فرنسا في 17 سبتمبر
اريس (د ب أ):
أطلق فيليب مارتينيز أمين عام "الكونفدرالية العامة للشغل" في فرنسا دعوة لإضراب عن العمل في 17 -سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول في مقابلة إذاعية اليوم الأربعاء إن "هناك مخاوف جدية بشأن التوظيف".
وأكد على ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور، وتحدث عن مشكلات تتعلق بساعات العمل والاستثمارات وتعزيز الخدمات العامة.
وطالب بالتحكم في المساعدات التي يتم تقديمها للشركات.
ودعا إلى توفير الكمامات بصورة مجانية في المدارس والشركات.
الخبر التالى:هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 69 ألفا و683 والوفيات 6233
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97619
عدد المصابين
-
67717
عدد المتعافين
-
5298
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
24007276
عدد المصابين
-
16488622
عدد المتعافين
-
821594
عدد الوفيات
إعلان