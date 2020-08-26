دعوات لإضراب في فرنسا في 17 سبتمبر

اريس (د ب أ):

أطلق فيليب مارتينيز أمين عام "الكونفدرالية العامة للشغل" في فرنسا دعوة لإضراب عن العمل في 17 -سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول في مقابلة إذاعية اليوم الأربعاء إن "هناك مخاوف جدية بشأن التوظيف".

وأكد على ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور، وتحدث عن مشكلات تتعلق بساعات العمل والاستثمارات وتعزيز الخدمات العامة.

وطالب بالتحكم في المساعدات التي يتم تقديمها للشركات.

ودعا إلى توفير الكمامات بصورة مجانية في المدارس والشركات.