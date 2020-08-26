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إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 261 ألفا و174 والوفيات 35 ألفا و445

10:59 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 261 ألفا و174 والوفيات 35 ألفا و445

كورونا في إيطاليا

ميلانو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 261 ألفا و174 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و445 حالة وتعافى 206 آلاف و15 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 29 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا .

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