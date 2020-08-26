ميلانيا ترامب تتعهد بتقديم المساعدة لجميع من تضرروا من " الوباء المروع"

واشنطن - (د ب ا):

قالت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب إنها تشعر بالأسى تجاه الذين يعانون من تفشي فيروس كورونا، وذلك أثناء حديثها عن المظاهرات ضد العنصرية في أنحاء البلاد في خطابها أمام المؤتمر الوطني للحزب.

وأضافت ميلانيا في حديثها من البيت الأبيض " دونالد لن يشعر بالراحة حتى يبذل كل ما يستطيع من أجل رعاية جميع من تضرروا من هذا الوباء المروع" موجهة حديثها للمتضررين" أنتم لست بمفردكم".

واعترفت ميلانيا " بالحقيقة المؤلمة" لبعض نواحي تاريخ البلاد، ولكن قالت إنه يجب التركيز على المستقبل. وقالت" أطالب المواطنين بالاتحاد معا بطريقة متحضرة، لكي نعمل ونرتقى لنكون مثالا لنموذجنا الأمريكي".

وأشارت ميلانيا إلى أصولها في سلوفينيا وهجرتها إلى أمريكا. وقالت إنها سوف تكون " فخورة " للتصويت لصالح دونالد ترامب في نوفمبر المقبل.

وأوضحت" هو ليس سياسيا تقليديا. هو لا يتحدث فقط. هو يطالب بالقيام بأفعال ويحقق نتائج" كما وصفت ترامب بالزوج والأب المحب. كما كررت انتقادها لوسائل الاعلام بسبب العناوين" الخاطئة" بشأن الرئيس.