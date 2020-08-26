كوريا الجنوبية تكسر مجدداً حاجز الـ300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول - (أ ش أ):

سجلت كوريا الجنوبية 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 18 ألفا و265 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع في البلاد إلى أكثر من 300 حالة منذ 3 أيام، مع ظهور حالات الإصابة على مستوى البلاد.

وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز حاجز الـ 300 حالة أيام 21 و22 و23 من الشهر الجاري، وانخفض إلى أقل من 300 حالة يومي 24 و25..ومن بين الـ320 حالة الجديدة، ظهرت 307 حالات محلية، و13 حالة وافدة من الخارج.

من جانب آخر، وصل عدد حالات الوفاة إلى 312 حالة بزيادة حالتين خلال الـ24 ساعة الماضية.