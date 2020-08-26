الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 15 إصابة وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ)

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 15 حالة إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84996 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع خمس حالات في مقاطعة سيتشوان، وأربع حالات في كل من شنجهاي ومقاطعة قوانغدونغ، وحالة واحدة في كل من تيانجين ومقاطعة يونان؛ ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2447 حالة، غادر منها 2229 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 54 شخصا غادروا المستشفيات أمس الثلاثاء بعد تماثلهم للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 80015 شخصا، مشيرة إلى أن 11915 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 1249 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 365 حالة منها 311 حالة وافدة.

وسجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة -وحتى نهاية يوم أمس- 4710 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 78 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 487 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4108 مرضى في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و457 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.