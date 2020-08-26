غارات إسرائيلية على غزة ولا إصابات
تل أبيب - (د ب أ):
شنت طائرات إسرائيلية ليل الثلاثاء/الأربعاء، غارات عدة على أراض زراعية جنوبي قطاع غزة.
وأفادت وكالة صفا الفلسطينية للأنباء بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات متتالية على أرض زراعية في منطقة الزنة في مدينة خانيونس جنوبًا.
وقالت إن غارة أخرى استهدفت أرضا زراعية في منطقة الزنة.
وأشارت إلى أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات، لكنه تسبب بأضرار بالغة بمحيط المكان.
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