ترامب يحذر مجددا من "الاحتيال" في الانتخابات الرئاسية القادمة
واشنطن - (د ب أ):
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ليل الثلاثاء/الأربعاء مجددا من "الاحتيال" في الانتخابات الرئاسية القادمة، بسبب ترويج الديمقراطيين للتصويت عبر البريد.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "من المستحيل على المراكز الانتخابية جدولة 80 مليون بطاقة اقتراع، غير مرغوب فيها، بشكل دقيق".
وأضاف: "الديمقراطيون يعلمون ذلك أكثر من أي شخص آخر. سيكون الاحتيال وسوء المعاملة إحراجًا لبلدنا. نأمل أن توقف المحاكم هذا الاحتيال!".
ومن المقرر أن يخوض الجمهوري ترامب غمار منافسة الانتخابات الرئاسية مع الديمقراطي جو بايدن في 3 نوفمبر القادم.
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