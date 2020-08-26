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ترامب يحذر مجددا من "الاحتيال" في الانتخابات الرئاسية القادمة

03:29 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
ترامب يحذر مجددا من "الاحتيال" في الانتخابات الرئاسية القادمة

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ليل الثلاثاء/الأربعاء مجددا من "الاحتيال" في الانتخابات الرئاسية القادمة، بسبب ترويج الديمقراطيين للتصويت عبر البريد.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "من المستحيل على المراكز الانتخابية جدولة 80 مليون بطاقة اقتراع، غير مرغوب فيها، بشكل دقيق".

وأضاف: "الديمقراطيون يعلمون ذلك أكثر من أي شخص آخر. سيكون الاحتيال وسوء المعاملة إحراجًا لبلدنا. نأمل أن توقف المحاكم هذا الاحتيال!".

ومن المقرر أن يخوض الجمهوري ترامب غمار منافسة الانتخابات الرئاسية مع الديمقراطي جو بايدن في 3 نوفمبر القادم.

دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الحزب الديمقراطي بطاقات الأقتراع

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