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تركيا تعلن "مصرع" أحد جنودها بالعاصمة الليبية طرابلس

02:52 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
تركيا تعلن "مصرع" أحد جنودها بالعاصمة الليبية طرابلس

وصول جثة الجندي يلمظ إلى بلاده

أعلنت وزارة الدفاع التركية "مصرع" أحد عناصر الجيش التركي التابع لوحدة الدفاع الجوي العاملة في العاصمة الليبية طرابلس.

ونشرت الوزارة تغريدة، عبر حسابها على "تويتر" أوردها موقع "سكاي نيوز عربية"، نعيًا للجندي بلال يلماز، وهو برتبة رقيب، ويعمل في وحدة الدفاع الجوي في طرابلس.

وأضافت أن الجندي لقي مصرعه أثناء تأديته مهمته في طرابلس، بعد فشل التدخل الطبي في محاولة لإنقاذه.

ولم تكشف الوزارة عن أسباب مصرع الجندي. وقالت في خبر نعيها الجندي: "تعرض صديقنا في السلاح إلى مضايقة أثناء بعثته في طرابلس/ليبيا في 25 أغسطس 2020".

وتشهد العاصمة الليبية احتجاجات عنيفة ضد حكومة فائز السراج، التي تسيطر على طرابلس، بدعم مباشر وعسكري من تركيا.

تركيا طرابلس العاصمة الليبية السراج

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