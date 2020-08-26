السعودية تجدد ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا وتدين هجمات الحوثيين

الرياض - (د ب أ):

جددت المملكة العربية السعودية الثلاثاء ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، وأدانت في الوقت نفسه هجمات الحوثيين باتجاه المملكة.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، فضلا عن بعض الملفات المحلية، مجددا ترحيب المملكة بإعلان كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار، وتأكيدها على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم نابع من الداخل يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخلات الخارجية التي تعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

وأضافت الوكالة نقلا عن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن مجلس الوزراء "أعرب عن إدانة المملكة بشدة؛ إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرات مفخخة دون طيار، وصاروخ باليستي باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".