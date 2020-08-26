إصابات كورونا حول العالم تتخطى عتبة الـ24 مليون حالة
واشنطن - (د ب أ):
تجاوزت إصابات فيروس كورونا حول العالم ليل الثلاثاء/الأربعاء عتبة الـ24 مليون حالة.
وأظهرت أرقام موقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 24 مليونا و23557 حالة مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش.
كما كشفت الأرقام عن أن عدد الوفيات الإجمالي وصل إلى 822093 حالة، في حين تخطى إجمالي المتعافين من الفيروس الـ16 مليونا ونصف المليون حالة.
ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من كورونا بحوالي 6 ملايين إصابة وأكثر من 182 ألف وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 3 ملايين ونصف المليون إصابة وحوالي 117 ألف وفاة، ثم الهند بأكثر من 3 ملايين ومئتي ألف إصابة وحوالي 60 ألف وفاة.
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كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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97619
عدد المصابين
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67717
عدد المتعافين
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5298
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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24007276
عدد المصابين
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16488622
عدد المتعافين
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821594
عدد الوفيات
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