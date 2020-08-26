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إصابات كورونا حول العالم تتخطى عتبة الـ24 مليون حالة

01:21 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
إصابات كورونا حول العالم تتخطى عتبة الـ24 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
تجاوزت إصابات فيروس كورونا حول العالم ليل الثلاثاء/الأربعاء عتبة الـ24 مليون حالة.

وأظهرت أرقام موقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 24 مليونا و23557 حالة مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش.

كما كشفت الأرقام عن أن عدد الوفيات الإجمالي وصل إلى 822093 حالة، في حين تخطى إجمالي المتعافين من الفيروس الـ16 مليونا ونصف المليون حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من كورونا بحوالي 6 ملايين إصابة وأكثر من 182 ألف وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 3 ملايين ونصف المليون إصابة وحوالي 117 ألف وفاة، ثم الهند بأكثر من 3 ملايين ومئتي ألف إصابة وحوالي 60 ألف وفاة.

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