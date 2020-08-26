جيش الاحتلال يكشف تفاصيل الحادث الأمني قرب الحدود اللبنانية

وكالات

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل الحادث الأمني الذي وقع ليل الثلاثاء، قرب الحدود مع لبنان، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"

وقال الجيش الإسرائيل، إنه وقع حادث إطلا نار على موقع للجيش دون وقوع إصابات.

وأضافت القوات الإسرائيلية، أن الحادث الأمني ​​في الشمال بالتحديد بدأ بإطلاق نار على موقع لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقرب من الحدود، ولم يصب أحد.

وتابعت القوات الإسرائيلية قائلة: "وبعد ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل خفيفة في منطقة المنارة على الحدود اللبنانية وأغلق الطرق، كما أصدر تعليمات للسكان في عدة مناطق قريبة من الحدود بالبقاء في المنازل".