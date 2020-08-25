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مقتل عنصرين بحزب العمال الكردستاني إثر قصف تركي شمال العراق

11:37 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مقتل عنصرين بحزب العمال الكردستاني إثر قصف تركي شمال العراق

أرشيفية

أربيل (العراق) - (د ب أ)

أعلن مصدر حكومي كردي في إقليم كردستان العراق، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني اثر قصف نفذته المقاتلات التركية على قضاء سنجار.

وقال محما خليل قائمقام قضاء سنجار، لوكالة الانباء الالمانية(د.ب.أ) إن الطائرات الحربية التركية استهدفت مساء اليوم سيارة عسكرية تابعة لوحدات حماية سنجار التابعة لحزب العمال الكردستاني في ناحية سنوني شمال القضاء ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني.

ياتي القصف رغم قيام الحكومة العراقية باستدعاء السفير التركي لدى بغداد مؤخرا وتقديم احتجاج على قصف جوي تركي في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق وتسبب بمقتل ضابطين وجندي شمال العراق .

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني شمالي العراق منذ يوليو عام 2015 عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

قصف تركي العراق إقليم كردستان حزب العمال الكردستاني

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