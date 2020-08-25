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زلزال بقوة 5.5 درجة قرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

11:20 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
زلزال بقوة 5.5 درجة قرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

نتيجة زلزال - ارشيفية

بابوا نيو غينيا - (أ ش أ)

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنها رصدت زلزالا بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل بابوا غينيا الجديدة.

وأشارت الهيئة، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى أن بؤرة الزلزال تقع على بعد 140 كلم جنوب غربي مدينة كوكوبو، التي يبلغ عدد سكانها 26 ألف شخص.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن دمار أو ضحايا بشرية، كما لم يتم إعلان خطر التسونامي في المنطقة

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زلزال هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بابوا غينيا الجديدة

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