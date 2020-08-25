احتجاجات بعد إطلاق النار على رجل أسود.. حاكم ويسكونسن الأمريكية يعلن حالة الطوارئ بالولاية

وكالات

أعلن حاكم ولاية ويسكونسن الأمريكية، توني إيفرز، حالة الطوارئ في مدينة كينوشا على خلفية الاضطرابات المستمرة التي تشهدها بعد حادث إطلاق نار على رجل أسود على يد الشرطة، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وعم الاضطراب مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بعد ليلة ثانية من الاضطرابات التي تأججت بعد إطلاق ضباط الشرطة النار على رجل من أصل إفريقي أمام أطفاله.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المحتجين أضرموا النيران في المركبات والمباني وانتهكوا حظر تجول كان مفروضا ليلة الاثنين حيث طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على جيكوب بليك 29 عامًا.

ونقلت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" عن والد بليك، قوله إن ابنه أصيب بـ"ثمانية ثقوب" في جسده وهو مشلول من الخصر إلى الأسفل، إلا أن الأطباء لا يعرفون ما إذا كان الشلل سيلازمه.

ونقلت شبكة "ايه بي سي" عن المحامي بن كرامب، الذي يمثل بليك إلى جانب أسرة جورج فلويد وأمريكيين آخرين من أصول إفريقية أطلقت الشرطة عليهم الرصاص، قوله إن بليك ما زال يخضع للرعاية المركزة وسيحتاج عملية جراحية أخرى.

وفي مقطع فيديو للحادث مدته 20 ثانية، التقطته كاميرا هاتف محمول، أمس الأول الأحد، وانتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد بليك وهو يسير حول مركبة بينما كان شرطيان مسلحان يتبعانه عن كثب.

وبدا أن أحد الشرطيين جذب قميص بليك وهو يدخل من الباب الجانبي لسائق السيارة ثم أطلق الشرطيان عدة طلقات على ظهره.

وقال المحامي بن كرومب إن أبناء بليك الثلاثة، وأعمارهم 3 و5 و8 سنوات، كانوا في السيارة أثناء إطلاق النار عليه.

وأوضح المحامي إن الحادث وقع في حفل عيد ميلاد نجل بليك البالغ من العمر 8 سنوات.