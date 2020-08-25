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العراق: مقتل 13 داعشيًا واعتقال 23 آخرين جنوب الموصل

09:52 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
العراق: مقتل 13 داعشيًا واعتقال 23 آخرين جنوب الموصل

الجيش العراقي

بغداد - (د ب أ)

أعلنت قيادة عمليات نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 13 من عناصر داعش واعتقال 23 آخرين في عملية عسكرية ضد خلايا التنظيم، جنوب مدينة الموصل.

وقال قائد عمليات نينوى الفريق الركن إسماعيل المحلاوي، في تصريح صحفي إن قوة مشتركة من القوات الأمنية والعسكرية وجهاز الأمن الوطني وباسناد جوي عراقي نفذت عملية استباقية ضد خلايا داعش الإرهابي في ناحيتي القيارة والشورى والقرى التابعة لها، 60 كم جنوب الموصل، لمطاردة ودحر العصابات الإرهابية على خلفية تسلل عناصر من داعش الى تلك المناطق".

وأوضح أن "العملية أسفرت عن قتل 13 من عناصر داعش واعتقال 23 آخرين وتدمير ثلاثة انفاق ومخبأين للأسلحة والعتاد، مشيرا إلى أنه تم اقتياد المعتقلين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم".

وتابع المحلاوي إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ عملية جديدة أخرى ضد بقايا داعش الإرهابي جنوب وغرب الموصل من أجل القضاء على فلول من المتسللين إلى محافظة نينوى".

وتشهد محافظة نينوى نشاطًا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات وهجمات ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريًا قبل أكثر من عامين.

الجيش العراقي قيادة عمليات نينوى داعش

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