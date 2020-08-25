الإمارات: حبس مراسل تلفزيوني لبث قصة مختلقة عن وفاة 5 أشخاص بكورونا

أبوظبي - (د ب أ)

قرر النائب العام بالإمارات، حبس مراسل تلفزيوني وشخص آخر، احتياطيًا بعد بث فقرة تلفزيونية تفيد وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كوورنا.

وقال المستشار سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، للصحفيين مساء اليوم الثلاثاء، إن المراسل بث فقرة تلفزيونية تضمنت لقاء مع شخص إدعى وفاة 5 من عائلة واحدة بفيروس كورونا، وهي قصة مختلقة ولا أصل لها، وقد خالف مراسل القناة ما تمليه عليه واجبات عمله المهنية، بعدم رجوعه للجهات المختصة للتحقق من صحة المعلومات التي وردت في البرنامج.

وذكر أن المتهم الأخر اختلق القصة، التي تم بثها على قناة أبوظبي الرياضية، وهي قصة مكذوبة ومفبركة.

وقال إنه تم حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق حرصًا على سلامة إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة، وفي الوقت الحالي تبذل النيابة العامة جهودا متواصلة لاستجلاء أبعاد الواقعة والبحث وراء الدوافع الحقيقية من وراء ارتكاب مثل هذه الجريمة والجهات أو الأشخاص الذين يقفون وراءها، موضحًا أن النائب العام يتابع مباشرة مستجدات التحقيق في هذه القضية.