"الشعب يريد إسقاط النظام".. تجدد مظاهرات ليبيا ومهلة ٢٤ لاستقالة "الوفاق" (فيديو)

كتب - محمد صفوت

تجددت الاحتجاجات الليبية، ضد ما يُسمى بحكومة الوفاق في ليبيا برئاسة فايز السراج، لليوم الثالث على التوالي، تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية.

وتمسك المتظاهرون برحيل السراج والمجلس الرئاسي التابع له من السلطة، في المناطق التي تسيطر عليها حكومته المنتهية ولايتها.

وحضر هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام" في مظاهرات طرابلس اليوم، حيث ردده الآلاف من المحتجين في شوارع طرابلس.

من جانبها أعلنت حركة "حراك 23 أغسطس" في ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، أن الانتفاضة الشعبية في طرابلس مستمرة حتى تحقيق أهدافها كاملة وعلى رأسها توفير العيش الكريم للمواطن الليبي.

ونقل موقع "ليبيا ٢٤" عن بيان "حراك ٢٣ أغسطس" قوله إنه أمهل ما تسمى بحكومة فايز السراج ومجلسها الرئاسي 24 ساعة لإعلان الاستقالة احترامًا لإرادة الشعب.

لحظة مؤثرة ..

وداع فلسطيني لابنته الصغيرة بعدما منعه الاحتلال من مرافقتها

لتخطي الحجب https://t.co/GcsjHlBJss

للمزيد https://t.co/zmDHFmXJFt #الخليل #القدس — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2020

وطالب الحراك، في بيانه بالإفراج الفوري عن الشباب المعتقلين من قبل داخلية حكومة السراج والتي اعتدت على الشباب المنتفض بالرصاص الحي وحملات الاعتقال العشوائية.

وتوالت موجات الشجب والاستنكار من قبل منظمات المجتمع المدني الليبية وبعض الأحزاب والتيارات السياسية ضد ممارسات مرتزقة فايز السراج ضد المتظاهرين السلميين.

وتجددت الاحتجاجات في مدينة طرابلس الليبية، تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية، وطريقة إدارة ما تسمى بحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، للمناطق الخاضعة لسيطرتها.

لا مكان لمن ساند المتمرد .. شباب البركان ضد الفساد .. شعارات المتظاهرين اليوم من #ميدان_الشهداء في العاصمة #طرابلس#التناصح pic.twitter.com/OirmpVFiIK — قناة التناصح (@TanasuhTV) August 25, 2020

وذكرت "سكاي نيوز" عربية، في نبأ لها مساء اليوم، أن متظاهرون يتوجهون إلى مقر رئاسة حكومة الوفاق في طريق السكة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقالو إن عناصر من الميليشيات وموالون لحكومة الوفاق يحاولون إخراج المتظاهرين من ساحة الشهداء وسط طرابلس.

وأفادت قناة "العربية" السعودية، أن مرتزقة سوريون هاجموا المتظاهرين وهم في طريقهم لمقر الوفاق.

فيما دعت داخلية الوفاق، المتظاهرين بالاحتجاج بعيدًا عن مقر الحكومة.

واعتقلت عناصر تابعة للوفاق، عشرات المتظاهرين في طرابلس.

من جانبها، دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدي ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم، ممثلي المجتمع المدني والفئات الشبابية إلى الالتفاف حول ليبيا.

وطالبت وليامز خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، مع ممثلي المجتمع المدني والفئات الشبابية في ليبيا بأن يكونوا روادًا في الشفافية والمحاسبة وأن يغلبوا المصالح الوطنية ومبادئ الحكم الرشيد في البلاد.

وأكد ممثلو المجتمع المدني والشباب، خلال اللقاء على أهمية مكافحة الفساد وحق المواطنين الليبيين في التظاهر السلمي.