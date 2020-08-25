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تجدد الاحتجاجات في طرابلس ومتظاهرون يتوجهون لمقر الوفاق

08:15 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
تجدد الاحتجاجات في طرابلس ومتظاهرون يتوجهون لمقر الوفاق

وكالات

تجددت الاحتجاجات في مدينة طرابلس الليبية، تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية، وطريقة إدارة ما تسمى بحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، للمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت "سكاي نيوز" عربية، في نبأ لها مساء اليوم، أن متظاهرون يتوجهون إلى مقر رئاسة حكومة الوفاق في طريق السكة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقالو إن عناصر من الميليشيات وموالون لحكومة الوفاق يحاولون إخراج المتظاهرين من ساحة الشهداء وسط طرابلس.

وأفادت قناة "العربية" السعودية، أن مرتزقة سوريون هاجموا المتظاهرين وهم في طريقهم لمقر الوفاق.

فيما دعت داخلية الوفاق، المتظاهرين بالاحتجاج بعيدًا عن مقر الحكومة.

الاحتجاجات في طرابلس ليبيا طرابلس حكومة الوفاق فايز السراج

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