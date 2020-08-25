أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

مقاتلة روسية تعترض طائرة للقوات الجوية النرويجية فوق بحر بارنتس

05:33 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مقاتلة روسية تعترض طائرة للقوات الجوية النرويجية فوق بحر بارنتس

وزارة الدفاع الروسية

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة من طراز "ميج–31" اعترضت طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية، فوق بحر بارنتس ومنعتها من انتهاك الحدود الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "رصدت رقابة المجال الجوي الروسي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس، في وقت سابق من اليوم، هدفاً جوياً يقترب من حدود الدولة الروسية.. ولتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاكه لحدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز "ميج–31 بي إم" تابعة للقوات الدفاع الجوي لأسطول بحر الشمال الروسي".

وأوضح البيان أن طاقم المقاتلة الروسية تعرف على الهدف من مسافة آمنة بأنه طائرة من طائرات الدورية من طراز "آر-3 سي" تابعة لسلاح الجو النرويجي، مضيفا "بعد ابتعاد طائرة الاستطلاع عن الحدود الروسية عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها، ونفذت الطائرة الروسية طراز "ميج–31 بي إم" طلعتها الكاملة وفقاً للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

هذا المحتوى من

وزارة الدفاع الروسية القوات الجوية النرويجية بحر بارنتس روسيا

الخبر التالى:

الآلاف يتلقون نتائج فحوص خاطئة لكورونا في السويد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97478

    عدد المصابين

  • 66817

    عدد المتعافين

  • 5280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23758370

    عدد المصابين

  • 16236258

    عدد المتعافين

  • 815337

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"التعليم" تكشف عن موعد انتهاء أعمال فحص تظلمات الثانوية العامة