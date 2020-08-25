الرئاسة الروسية: مزاعم تسميم نافالني "ضجيج فارغ"

موسكو- (د ب أ):

وصف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يتردد عن تورط الكرملين في تسميم محتمل للمعارض أليكسي بأنه "ضجيج فارغ".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث دميتري بيسكوف القول :"هذه المزاعم لا يمكن أن تكون صحيحة، وسأصفها بأنها ضجيج فارغ. ولن نأخذها على محمل الجد".

وقال المتحدث إنه من السابق لأوانه الزعم بأن نافالني قد تعرض للتسميم، لأنه لم يتم الكشف عن مادة سامة بعينها يمكن أن تكون هي التي تسببت في الحالة التي وصل إليها المعارض.

وأعلن مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين، حيث يرقد نافالني في غيبوبة منذ نقله من سيبيريا يوم السبت الماضي، أنه تعرض للتسميم بمثبط لإنزيم الكولين ستراز، ما يمنع التكسير الطبيعي للناقل العصبي أستيل كولين.

وأوضح بيسكوف أن الأطباء الروس الذين عالجوا نافالني في البداية اكتشفوا انخفاض مستوى الكولين ستراز لدى المريض منذ الساعات الأولى واستخدموا عقار الأتروبين للعلاج.

وتتطابق تصريحات بيسكوف مع تصريحات مسؤول صحي روسي بارز، قال في وقت سابق اليوم إنه يبدو أن ألمانيا ليس لديها دليل كاف على ما ادعته بشأن تعرض نافالني للتسميم.

ونقلت "تاس" عن سيرجي شيجييف، رئيس مكتب الطب الشرعي في موسكو، القول: "من السابق لأوانه" التوصل إلى هذا الاستنتاج دون تحديد سم معين.

وأوضح شيجييف: "نشاط الكولين ستراز يختلف بشكل كبير من شخص لآخر، خاصة بسبب بعض الأمراض المزمنة".

وقال: "لا يمكننا الحديث في الوقت الحالي إلا عن حقيقة أن المريض يعاني انخفاضا في نشاط الكولين ستراز. وهو ما استند عليه الاستنتاج بشأن تسميمه بمثبط للكولين ستراز. هذا الاستنتاج سابق لأوانه".

وقال المستشفى الروسي الذي استقبل نافالني فور إصابته إنه لا يوجد دليل على ما يبدو على حدوث تسمم متعمد، وأشار إلى أن نافالني دخل في غيبوبة بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم. فيما قال مساعدو نافالني إنه تعرض للتسميم بمادة تم وضعها في شاي تناوله. ولم تفتح السلطات الروسية تحقيقا جنائيل في الحادثة.

ودعا الاتحاد الأوروبي أمس إلى "تحقيق مستقل وشفاف في تسميم السيد نافالني دون إبطاء".