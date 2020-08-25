أول وزير كفيف حاصل على دكتوراه في البلاغة.. من هو "طه حسين التونسي"؟

كتبت- رنا أسامة:

أعلن رئيس الوزراء التونسي المُكلّف هشام المشيشي، أمس الاثنين، تشكيلته الوزارية التي تضم في إحدى حقائبها الكفيف وليد الزيدي، وزيرًا للثقافة.

والزيدي أول كفيف تونسي وعربي يحصل على شهادة الدكتوراة في البلاغة بعد مناقشة رسالته في يناير 2019 بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة، والتي لقّبته بـ"طه حسين التونسي".

وحصل الزيدي على الدكتوراة في سن صغيرة، حيث ولد في 30 أبريل 1986، وتعرض لفقدان البصر بعد إصابته بمرض السرطان بعد عامين فقط من ولادته، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

ووفق سيرته الذاتية المنشورة على الموقع الإلكتروني لإذاعة "شمس إف إم" التونسية، درّس الزيدي الترجمة والبلاغة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة، وعمل باحثًا متخصصًا في العلوم البلاغيّة والتداوليّة، وباحثًا أيضًا في علم نفس الإعاقة.

وعلاةى على اهتمامه بالترجمة والبلاغة وبحوث علم النفس، عُني الزيدي بالمشاركة في الأنشطة الثقافية؛ إذ يشرف على تنشيط "نادي الرؤى الأدبية" بدار الثقافة في مدينة تاجروين التونسية لصقل المواهب الأدبية الشابة، كما ينتج برنامجًا أدبيًا بإذاعة الكاف، ويعزف على آلة العود.

ويُعد الزيدي (34 عامًا) أصغر وزير مقترح في حكومة الكفاءات المستقلة التي عرضها المشيشي، وأول وزير كفيف في تاريخ تونس في حال نالت الحكومة الثقة من البرلمان في جلسة تصويت خلال أيام.