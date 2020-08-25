بث مباشر| استئناف محاكمة البشير في انقلاب 1989 بالخرطوم

وكالات:

بدأت، الثلاثاء، الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني المعزول عُمر البشير وآخرين من رموز نظامه، في قضية الانقلاب على حكومة مُنتخبة عام 1989، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان "سونا".

ونشرت "سونا" بثًا مباشرًا لوقائع الجلسة المنعقدة في محكمة خاصة بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد شهر من تأجيلها.

ويواجه البشير عقوبة إعدام محتملة في حال إدانته، في محاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي؛ إذ لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء.

وسيمثل مع البشير 16 شخصا آخرين أبرزهم نائباه السابقان علي عثمان محمد طه والجنرال بكري حسن صالح. والمتهمون الآخرون 10 عسكريين و6 مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للبلاد.

تتألف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة. وفي حال إدانتهم، يتعرضون لعقوبة يمكن أن يصل أقصاها الى الإعدام.

وحرّكت الدعوى مجموعة من المحامين، وتولّى النائب العام لاحقا تشكيل لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وتشكيل هيئة اتهام مشتركة بين النيابة العامة ومجموعة المحامين.

والبشير أول رئيس سوداني وصل الى السلطة في انقلاب عسكري يقدّم للمحاكمة منذ استقلال السودان في عام 1956.

وشهد السودان بعد ذلك ثلاثة انقلابات عسكرية قادها ابراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة حتى 1964، وجعفر نميري (1969 الى 1985) ثم البشير (1989 الى 2019).

كان الجيش السوداني أطاح بالبشير في 11 أبريل من العام الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتمّ توقيفه على الأثر.