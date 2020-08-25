الأسد يصدر مرسوما يقضي بتكليف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

وكالات:

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتكليف رئيس مجلس الوزراء الحالي المكلف تسيير الأعمال حسين عرنوس بتكليف الحكومة الجديدة، حسبما نقلت روسيا اليوم.

ويشغل عرنوس منصب رئيس الوزراء المكلف منذ يونيو الماضي حين صدر مرسوم بإعفاء نظيره السابق عماد خميس وتكليفه بالمنصب.

وحمل عرنوس عدة حقائب وزارية، منذ 2013 كانت آخرها وزارة "الموارد المائية"، وحسب صفحة رئاسة مجلس الوزراء السورية فإن عرنوس من مواليد إدلب عام 1953، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب عام 1978.

تسلم عرنوس رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994 ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992-2002، وعمل معاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004.

ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 وحتى 2009، وعين محافظا لدير الزور منذ عام 2009 وحتى 2011، ومحافظا للقنيطرة عام 2011.