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وزير الصحة الروسي: لقاح كورونا جاهز لإجراء الاختبار الثالث

02:01 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
وزير الصحة الروسي: لقاح كورونا جاهز لإجراء الاختبار الثالث

ميخائيل موراشكو

موسكو- أ ش أ:

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن مركز "جاماليا" قدم وثائق لإجراء تجارب ما بعد التسجيل للقاح ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، الثلاثاء، إن مركز "جاماليا" يعمل الآن على "إطلاق السلسلة الصناعية للقاح ومراقبة الجودة".

وبدوره، قال وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، إن تصدير اللقاح إلى الخارج يمكن أن يبدأ في فصل الربيع.

وذكر رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيريل ديميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من عقار محلي.

وسجلت روسيا في 11 أغسطس الجاري أول لقاح في العالم ضد كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك-19".

وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "جاماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وأكد الخبراء أنه خلال التجارب السريرية، أن اللقاح الذي تمت تجربته على متطوعين طور الأجسام المضادة دون أن يتسبب في أي مضاعفات خطيرة.

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