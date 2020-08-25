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المتعافون في خطر.. إصابة شخصين بكورونا للمرة الثانية في هولندا وبلجيكا

01:18 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
المتعافون في خطر.. إصابة شخصين بكورونا للمرة الثانية في هولندا وبلجيكا

فيروس كورونا

امستردام- (د ب ا):
رصد العلماء في هولندا وبلجيكا إصابات لأشخاص بفيروس كورونا للمرة الثانية، وذلك عقب تسجيل هونج كونج لإصابة شخص مرة أخرى بالفيروس أمس الاثنين.
وقال أخصائي الفيروسات والمستشار الحكومي ماريون كوبمانس لإذاعة هولندا، الثلاثاء، إن مريضا كبير السن في هولندا، لديه نظام مناعي ضعيف، أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية.
وأوضح أن كل عدوى بفيروس كورونا لديها " بصمة وراثية مميزة" حيث أن المجموع الوراثي للإصابة الثانية مختلف تماما عن الإصابة الأولى.
وأضاف أنه هذا يوضح أن الاصابة الثانية ليست امتدادا للاصابة الأولى.
وقال " نعلم من حالات العدوى التنفسية الأخرى أنك لن تكون لديك مناعة طوال حياتك، ولا نتوقع ذلك من فيروس كورونا أيضا".
ومازال لم يتم التأكد من ما إذا كان الاصابة الثانية بالفيروس تمثل حالة منفردة أو أمر اعتيادي.
وقال كبير الفيروسات مارك فان رانست لشبكة في تي ام مساء الاثنين إنه تم تسجيل إصابة شخص بالفيروس مرة ثانية في بلجيكا، حيث أصيب مريض بالفيروس بعد شفائه من الاصابة الأولى بثلاثة أشهر، حيث أظهر الفيروس 11 تحولا خلال الاصابة الثانية.
وأضاف" هذه ليست أنباء جيدة" مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون هذه حالة منفردة، وأن تستمر المناعة ضد الفيروس أكثر من بضعة أشهر.
وكان العلماء في هونج كونج قد قدموا أمس الاثنين أول دليل على إصابة مريض تعافي من فيروس كورونا، بالفيروس مرة ثانية، مما يشير إلى أن فيروس كورونا ربما يستمر بين البشر، مثل الفيروسات الأخرى المسببة لنزلات البرد.

فيروس كورونا امستردام بلجيكا هولندا

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