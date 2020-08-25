بومبيو يغرد: أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل للسودان
وكالات:
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن سعادته بأن يكون على متن أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان.
كتب بومبيو، في تغريدة عبر تويتر اليوم الثلاثاء،: "يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان".
غادر بومبيو، صباح اليوم الثلاثاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي متوجهًا إلى السودان.
ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إن مسؤول إسرائيلي قال لوزير الخارجية الأمريكي في مطار بن غوريون في تل أبيب: "أنت الآن في رحلة تاريخية".
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الدبلوماسية الأمريكية، في الخرطوم برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان.
الخبر التالى:الشرطة النمساوية تغلق أحد أحياء فيينا بسبب بلاغ عن قنبلة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97478
عدد المصابين
-
66817
عدد المتعافين
-
5280
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
23758370
عدد المصابين
-
16236258
عدد المتعافين
-
815337
عدد الوفيات
إعلان