حمدوك بعد استقبال آبي أحمد: نتطلع لتعزيز العلاقات الإثيوبية السودانية

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آبي أحمد يصل إلى الخرطوم.. و"سد النهضة" على طاولة المباحثات (صور)

وكالات

استقبل رئيس الحكومة السودانية الدكتور عبدالله حمدوك بنظيره الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم، مع عدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين الذين التزموا جميعًا بارتداء الأقنعة الطبية الواقية (الكمامات) في ظل تفشي فيروس كورونا المُستجد.

وغرّد حمدوك على حسابه بموقع تويتر قائلاً: "أرحب بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ونتطلع إلى تعزيز مصالحنا المُشتركة، وتعميق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين".

يزور آبي أحمد الخرطوم ليوم واحد لإجراء مباحثات مباحثات مع القادة السودانيين حول محادثات سد النهضة والنزاعات الحدودية بين البلدين.

ووفق السفير الإثيوبي الجديد لدى الخرطوم يبلتال أميرو، ستُعقد خلال الزيارة لقاءات مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأشار السفير، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إلى أن الزيارة تصب في إتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين وتعضد العلاقات الثنائية وتعظم الأدوار المتبادلة بين البلدين والشعبين.